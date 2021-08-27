Айза Анохина обвинила Олега Майами в избиениях

Айза Анохина обвинила Олега Майами в избиениях, которые происходили во время их отношений. Соответствующий пост блогер опубликовала в Instagram.

После расставания все чаще стали появляться подробности романа Анохиной и Майами. Бывший возлюбленный обвинил ее в постоянных истериках и панических атаках, которые становились причинами ссор и скандалов. По словам Майами, был инцидент, когда его возлюбленная пыталась выпрыгнуть из авто на полном ходу, но ему удалось предотвратить беду и удержать Анохину. Также блогер пояснил о беременности пассии и сделанном аборте.

После таких заявлений Анохина решила ответить на обвинения, описав детали их отношений в новом посте в Instagram. Она сообщила, что ее возлюбленный был абьюзером, причем под его влияние попадала не только она, но и большинство окружающих людей. Также он любит манипулировать людьми, пользуясь ими и заставляя «плясать под его дудку». Затем Анохина обвинила Майами в физическом насилии: «Ты говоришь про мои панические атаки? Я же лежала на полу, потому что ты бросал меня на пол, рвал на мне одежду и не выпускал из квартиры», – пояснила блогер в посте, обозвав экс-возлюбленного «гнилым человеком».

По ее словам, Майами всегда считал, что все вокруг ему что-то должны, а в тот момент, когда она хотела наладить отношения после расставания, он льстил себе, считая, что она хочет его вернуть. В завершении поста Анохина призналась, что простила экс-возлюбленного, ведь «сейчас он на дне». Блогер попрощалась с этими отношениями и отпустила их.

Источник: www.instagram.com