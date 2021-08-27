 

Айза Анохина обвинила Олега Майами в избиениях

27.08.2021, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Айза Анохина обвинила Олега Майами в избиениях, которые происходили во время их отношений. Соответствующий пост блогер опубликовала в Instagram.
После расставания все чаще стали появляться подробности романа Анохиной и Майами. Бывший возлюбленный обвинил ее в постоянных истериках и панических атаках, которые становились причинами ссор и скандалов. По словам Майами, был инцидент, когда его возлюбленная пыталась выпрыгнуть из авто на полном ходу, но ему удалось предотвратить беду и удержать Анохину. Также блогер пояснил о беременности пассии и сделанном аборте.

После таких заявлений Анохина решила ответить на обвинения, описав детали их отношений в новом посте в Instagram. Она сообщила, что ее возлюбленный был абьюзером, причем под его влияние попадала не только она, но и большинство окружающих людей. Также он любит манипулировать людьми, пользуясь ими и заставляя «плясать под его дудку». Затем Анохина обвинила Майами в физическом насилии: «Ты говоришь про мои панические атаки? Я же лежала на полу, потому что ты бросал меня на пол, рвал на мне одежду и не выпускал из квартиры», – пояснила блогер в посте, обозвав экс-возлюбленного «гнилым человеком».

По ее словам, Майами всегда считал, что все вокруг ему что-то должны, а в тот момент, когда она хотела наладить отношения после расставания, он льстил себе, считая, что она хочет его вернуть. В завершении поста Анохина призналась, что простила экс-возлюбленного, ведь «сейчас он на дне». Блогер попрощалась с этими отношениями и отпустила их.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Видео: Пресс-конференция Байдена о России

26.02 / Мнение: Сдадут ли «вагнеровцы» Пригожина?

18.02 / Мнение: Тест №23. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

27.09 / Эффект «Арбидольчика»

09.04 / “Дом дальневосточника”: Дегтярев готовит революцию в строительной сфере ДФО

26.11 / Тревожность среди британской молодежи выросла вдвое во время локдауна — исследование

15.10 / В Москве ужесточили масочный режим из-за коронавируса

23.06 / ФСИН открыла пункты приёма стеклянных бутылок

08.07 / Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова вновь задержали

22.12 / Юрий Растегин раскрыл судьбу вдовы Армена Джигарханяна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика