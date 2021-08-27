 

Диетолог назвала самое полезное время для употребления фруктов с целью похудеть

27.08.2021, 9:50, Разное
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Диетолог Елена Кален в новом посте в Instagram рассказала, что фрукты не могут быть универсальной пищей для похудения. Также эксперт назвала самое подходящее время для их употребления, чтобы избавиться от лишних килограммов.
По ее словам, во фруктах содержится большое количество сахара и углеводов. Также этими веществами богаты крупы, овощи, зелень, мед, молоко и приготовленные из перечисленного блюда. Диетолог отметила, что содержание углеводов отражается на уровне сахара в крови, часть последнего необходима для процессов жизнедеятельности, а остальное превращается в жировые отложения. Важным для поддержания здоровья и стройной фигуры является гликемический индекс продукта. Если в нем этот показатель низкий, то такую еду можно употреблять в любое время суток, но при высоком индексе лакомства следует употреблять с осторожностью.

«Безопасными» в этом плане являются молочные продукты, овощи, зелень, большая часть круп, сухофрукты, ягоды. Что касается пасты, тыквы, моркови, свеклы, цельнозернового хлеба, меда, фиников, инжира, сладких спелых или переспелых фруктов, картофеля, тыквы, всех сладостей и выпечки, то их нужно включать в рацион в первой половине дня, а лучше – на завтрак. Таким образом удастся избежать набора лишнего веса и предотвратить нагрузку на желудок в вечернее время.

Источник: rsport.ria.ru



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