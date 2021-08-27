CNN – «хуже, чем в прошлом году» — в США на больничных койках оказалось более 100 тыс. заражённых COVID

В США число госпитализированых с коронавирусом превышает уже 100 тыс. человек, пишет CNN. Примечательно, что новый показатель вдвое больше числа случаев, которое фиксировалось в тот же день в прошлом году, когда вакцины от коронавируса ещё не были доступны, подчёркивает телеканал.



Reuters

Накануне на фоне жалоб американских врачей, что им с трудом удаётся справляться с новой волной пациентов, в госпиталях США оказалось более 100 тыс. человек с COVID-19. Ранее подобный уровень наблюдался в январе текущего года, пишет CNN.

Рост госпитализаций связывают с летней вспышкой, вызванной острозаразным штаммом «дельта». Примечательно, что новый показатель вдвое превышает значение, которое фиксировалось в тот же день в прошлом году, когда вакцины от коронавируса ещё не были доступны, обращает внимание телеканал.

Врачи и исследователи заявляют, что в настоящий момент подавляющее большинство попадающих в больницу пациентов составляют непривитые. Нынешний всплеск госпитализаций выглядит особенно трагичным с учётом доступности вакцин, заявил в интервью CNN член консультативного комитета по вакцинам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США доктор Пол Оффит.

«Показатели сейчас действительно во многих отношениях хуже, чем в августе прошлого года, — подтвердил Оффит. — Тогда у нас было полностью предрасположенное к заболеванию население и не было вакцины. Теперь у нас вакцинирована половина страны, но, тем не менее, показатели ещё хуже». По его словам, штамм «дельта» стал фактором, который «радикально изменил ситуацию».

Число госпитализаций и случаев заболевания COVID-19 резко пошло вверх с конца июня после того, как штамм «дельта» стал доминирующим в США. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб, в среду в американских больницах находились более 100 300 пациентов с коронавирусом, что в шесть раз выше, чем было примерно девять недель назад. В прошлый раз этот показатель превышал 100 тыс. в период с конца ноября до начала января, когда в стране наблюдался значительный рост числа заболевших, подчёркивает CNN.

Недавнее проведённое в Лос-Анджелесе исследование подтвердило, что полностью вакцинированные от COVID-19 с гораздо меньшей вероятностью попадают в больницу, чем невакцинированные. Показатели инфицирования и госпитализации среди непривитых были в 4,9 и 29,2 раза выше, чем у полностью привитых.

По словам исследователей, в больницу обратились очень немногие полностью вакцинированные, которые заразились коронавирусом. 3,2% из них были госпитализированы, 0,5% попали в отделение интенсивной терапии и 0,2% нуждались в искусственной вентиляции лёгких.

В среднем за последнюю неделю в стране регистрировалось более 152 400 новых случаев заболевания COVID-19 в день. По данным Университета Джона Хопкинса, это более чем в 13 раз превышает показатель, который фиксировался девять недель назад, подчёркивает CNN.

Поскольку 48,3% населения США всё ещё не вакцинировалось полностью, больницы сталкиваются с возрастающим числом пациентов. Особенно сильно от новой вспышки пострадала Флорида, где сохраняется самый высокий показатель госпитализации из-за COVID-19 на душу населения в стране — около 80 на 100 тыс. жителей. За ней следуют Алабама, Миссисипи, Джорджия и Луизиана, в каждом из которых более 55 госпитализаций на 100 тыс.

«Мне пришлось отказать больному раком, который нуждался в неотложной помощи, — признался CNN онколог из Флориды Нитеш Парьяни. — Впервые за 60 лет нашей семейной практики лечения рака нам пришлось кому-то отказать … У нас просто не было койки. В больнице просто не было места для лечения пациента». Врач также добавил, что пациентам в его больнице в Тампе приходилось ждать в очереди по 12 часов, чтобы попасть в отделении неотложной помощи.

В Нью-Мексико количество госпитализаций заражённых COVID-19 в отделениях интенсивной терапии растёт так быстро, что чиновники не успевают составить точные диаграммы, чтобы проиллюстрировать этот рост. «Поскольку мы загружены более чем на 100%, больничные койки заполняются до того, как мы успеваем составить планы», — заявил и.о. министра здравоохранения штата Дэвид Скрэйз.

Региональные власти по-разному реагируют на новую вспышку. Мэр Чикаго Лори Лайтфут присоединилась к требованию многих других лидеров, что госслужащие должны проходить обязательную вакцинацию от COVID-19. В то же время губернаторы Техаса и Флориды

продолжают выступать против обязательной вакцинации и ношения масок.

Между тем в Техасе наблюдается беспрецедентный всплеск случаев заболевания коронавирусом среди детей. При этом многие юные пациенты гораздо тяжелее переносят штамм «дельта», заявил временно исполняющий обязанности главного педиатра больничной системы в Хьюстоне Джим Версалович.

«Мы достигали максимума, который превышал 900 случаев заражения за одну неделю в начале января 2021 года. Это был наш зимний пик. Сейчас мы перешли в отметку в 1300 случаев за одну неделю», — сказал CNN Версалович.