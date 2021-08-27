Independent – следствие подтвердило, что радиоведущая «Би-би-си» умерла от осложнений, вызванных AstraZeneca

В мае британская радиоведущая Лиза Шоу скончалась от кровоизлияния в мозг вскоре после получения первой дозы вакцины AstraZeneca. Новое расследование подтвердило, что причиной смерти 44-летней женщины стал побочный эффект прививки от коронавируса, пишет The Independent.



Reuters

Радиоведущая BBC Radio Newcastle Лиза Шоу умерла из-за осложнений, вызванных вакциной от коронавируса AstraZeneca. К такому выводу пришло следствие по делу о её смерти, пишет The Independent.

В ходе дознания, которое длилось менее часа, главный судебный следователь Нью-Касла Карен Дилкс восстановила картину произошедшего. 44-летняя Шоу, которая получила первую дозу прививки, была госпитализирована после жалобы на головную боль, и врачи диагностировали у неё кровоизлияние в мозг. 21 мая женщина скончалась в городской больнице Royal Victoria Infirmary (RVI) спустя чуть более трёх недель после вакцинации.

На следствии консультант по анестетикам и интенсивной терапии в RVI доктор Кристофер Джонсон сказал, что врачи ежедневно советовались с национальной комиссией по вакцино-индуцированной тромбоцитопении, заболеванию, от которого, как предполагалось, страдала Шоу. Отвечая на вопрос Дилкс, изменил бы он лечение, назначенное радиоведущей, Джонсон заявил: «Нет».

«Смерть нашей любимой Лизы оставила ужасную пустоту в нашей семье и в нашей жизни. Она действительно была самой замечательной женой, мамой, дочерью, сестрой и другом», — отреагировали на результаты следствия родственники Шоу.

Хотя связь между вакциной AstraZeneca и потенциально смертельными тромбозами была установлена, этот побочный эффект встречается редко. Считается, что ему подвержен примерно один из 50 тыс. человек, сделавших прививку, отмечает издание.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Соединённого Королевства заявило, что преимущества AstraZeneca перевешивают риски для большинства возрастных групп. И, по словам учёных, вероятность образования тромбов в результате заражения COVID-19 заметно выше, чем от вакцин, заключает The Independent.