Зарплаты в Ярославской области выросли всего на 103 рубля за полгода

27.08.2021, 9:48, Новости

Теги: Бизнес, Работа

Служба исследований hh.ru изучила уровень средних предлагаемых зарплат в регионах России.

Анализ показал, что в среднем по стране с начала года зарплатное предложение увеличилось на 4 038 рублей (с 45 279 рублей в январе до 49 317 рублей в июле).

Сильнее всего предлагаемые зарплаты выросли в Краснодарском крае – на 12 043 рубля (до 46 981 рубля), на втором месте – Чукотский АО (на 9 410 рублей, до 75 680 рублей), на третьем месте – Карачаево-Черкесская Республика (на 3 097 рублей, до 36 903 рублей).

33 региона страны продемонстрировали отрицательную динамику. Так, наиболее ощутимо предлагаемые зарплаты упали в Ненецком АО – сразу на 7 073 рубля (до 55 558 рублей).

В разрезе профессиональных сфер наибольший рост предлагаемых зарплат показала «Медицина, фармацевтика»: плюс 13 560 рублей (до 50 307 рублей). Падение предлагаемых зарплат произошло в шести сферах, наиболее ощутимое – в госслужбе и НКО (минус 2 999 рублей, до 49 139 рублей)

Добавим, что наиболее высокую заработную плату в июле предлагали работодатели Чукотского АО (75 680 рублей), Магаданской области (73 638 рублей) и Республики Саха (70 743 рубля).

Ярославская область показала незначительную динамику предлагаемых зарплат: всего плюс 103 рубля (до 40 041 рублей) в июле по сравнению с январем 2021 года.

Наиболее заметно предлагаемые зарплаты выросли в профессиональных сферах «Закупки» (+5 904 руб., до 40 798 руб.), «Административный персонал» (+5 132 руб., до 39 149 руб.), «Управление персоналом, тренинги» (+3 057 руб., до 40 604 руб.) и «Домашний персонал» (+2 546 руб., до 40 935 руб.).