 

Пожар в пятиэтажном доме в Екатеринбурге: не менее двух человек сгорели заживо

27.08.2021, 9:44, Разное
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В одном из жилых пятиэтажных домов на улице Мичурина в Екатеринбурге произошёл большой пожар. Эвакуировать всех жильцов не удалось.

Инцидент произошёл минувшей ночью. По неустановленным причинам загорелась кровля здания, пламя охватило площадь в почти 800 квадратных метров. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось эвакуировать 65 жителей дома, однако как минимум двое человек сгорели заживо, сообщает РИА ФАН.

Полностью справиться с огнём удалось лишь к утру. Предварительными версиями возгорания специалисты называют короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности. В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают разбирать обрушившиеся конструкции, о пострадавших и других погибших не сообщается, передаёт телеканал “Царьград”.



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