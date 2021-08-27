 

Псаки об импичменте Байдена: Сегодня не время для политики

27.08.2021, 9:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала американцев объединиться для борьбы с терроризмом в ответ на требование ряда представителей Республиканской партии отправить в отставку или объявить импичмент президенту США Джо Байдену на фоне теракта в Кабуле.

На брифинге в четверг Псаки попросили прокомментировать призывы оппозиции. «Сегодня военнослужащие США … погибли от рук террористов. Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их», – ответила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.

Ранее влиятельные республиканцы, в том числе законодатели, призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице.

В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / При взрыве в Бейруте пострадали дипломаты Бельгии, Германии и Нидерландов

22.01 / Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

05.03 / Le Monde – в школах Брюсселя процветает антисемитизм и теории заговора

17.10 / Инвесторы готовятся подавать иски против Украины из-за долгового кризиса в секторе “зеленой” энергетики – Европейско-украинское энергоагентство

17.07 / Трутнев допустил возможность скорого назначения врио главы Хабаровского края

03.08 / Путин дал поручение о ликвидации вреда экологии в Усолье-Сибирском

25.04 / Россия победила в командном зачете на ЧЕ по спортивной борьбе

09.09 / В РФ изобрели непахнущие антибактериальные носки

22.12 / Степанов рассказал, когда антибиотики начнут продавать только по рецепту

02.11 / После пожара сразу в двух церквях в Канаде заподозрили поджог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика