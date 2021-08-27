Псаки об импичменте Байдена: Сегодня не время для политики

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала американцев объединиться для борьбы с терроризмом в ответ на требование ряда представителей Республиканской партии отправить в отставку или объявить импичмент президенту США Джо Байдену на фоне теракта в Кабуле.

На брифинге в четверг Псаки попросили прокомментировать призывы оппозиции. «Сегодня военнослужащие США … погибли от рук террористов. Сегодня не время для политики, и мы ожидаем, чтобы каждый американец разделил нашу приверженность тому, чтобы найти этих террористов, где бы они ни были, сразиться с ними и убить их», – ответила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.

Ранее влиятельные республиканцы, в том числе законодатели, призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице.

В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.