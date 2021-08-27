 

Пассажиров второй раз за неделю сняли с рейса Южно-Сахалинск – Москва

27.08.2021, 9:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаС рейса Южно-Сахалинск – Москва сняли 85 пассажиров, поскольку из-за неисправности пришлось облегчить борт на 20 тонн, это второй подобный случай за неделю, информирует пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Авиарейс Южно-Сахалинск – Москва в 15.00 (7.30 мск) задержан из-за небольшой технической неисправности самолета… С борта «сняли» 85 человек, часть груза и почты», – передает РИА «Новости» сообщение.

Бригада авиатехников оперативно провела ремонтные работы. Для безопасности пассажиров максимальная взлетная масса самолета была уменьшена на 20 тонн, сообщили в правительстве.

По данным пресс-службы, самолет вылетает с задержкой в 2,5 часа – в 17.30 (9.30 мск). Вскоре отправятся в Москву оставшиеся пассажиры этого рейса – в 18.00 (10.00 мск).

В прошлую пятницу с рейса Южно-Сахалинск – Москва до отправления были сняты 118 пассажиров из-за технических проблем.

Напомним, 17 августа Boeing-777, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.



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