 

Для блеска, объема и не только: 4 самодельные натуральные маски для волос

27.08.2021, 9:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На рынке доступны тысячи средств по уходу за волосами, но домашние маски продолжают оставаться популярными. Полноценные натуральные продукты, лишенные консервантов и искусственных ароматизаторов, обеспечивают качественный уход. Откройте холодильник и кухонный шкаф и приготовьте для ваших волос первоклассную маску из природных ингредиентов, подобранную по типу ваших прядей.

Маска для объема волос

Летом теплая и влажная погода делает волосы гладкими и лишает их объема. Пышные и густые локоны, которые излучают здоровье и силу, – мечта каждой женщины. Неожиданного объема вы добьетесь с маской из яичных желтков и рома.

Смешайте 3 яичных желтка со столовой ложкой оливкового масла и половиной чайной ложки рома, перемешайте, пока не получите однородную смесь, нанесите на всю длину и у корней и оставьте примерно на час. Для большего эффекта накройте волосы полотенцем, чтобы тепло позволило полезным ингредиентам глубже проникнуть в волосы.

Маска смывается теплой водой и мягким шампунем. Учтите, что желток сложно смыть, потребуется больше времени, так что наберитесь терпения.

Маска для жирных волос

Высокие температуры на улице приводят к повышенной жирности кожи головы. Чтобы волосы дольше оставались чистыми и свежими, приготовьте домашнюю маску с 50 г йогурта и одним яйцом. Хорошо перемешайте и нанесите на сухие волосы.

Маска смывается всего через 10 минут, что делает ее подходящей для женщин, которые ведут активную повседневную жизнь и не имеют свободного времени для ухода за собой. Мытье холодной водой обязательно, горячая вода сворачивает яйцо и делает мытье крайне неприятным и трудным.

Маска для сияния волос

В состав маски входят следующие ингредиенты: один яичный желток и одна столовая ложка водки, лимонный сок, миндальное масло и йогурт. Чем дольше полученная смесь, разогретая в огнеупорной таре, остается на голове, тем сильнее будет эффект от маски. Оставьте не менее чем на час, не забыв прикрыть голову полотенцем. Смойте холодной водой, в которую можно добавить ложку уксуса для еще более впечатляющих результатов и зеркального блеска.

Маска против ломкости

Если природа одарила вас ломкими волосами, вам необходимо питание. Такие пряди обычно более сухие и вьющиеся и требуют особого ухода. Смешайте 2 столовые ложки кокосового и оливкового масла, хорошо перемешайте до однородной массы и нанесите по всей длине.

Если кожа головы сухая, нанесите на корни. Маску оставляют действовать примерно на час, накрыв волосы полотенцем. Смойте шампунем для сухих волос.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / Володин прокомментировал намерение Украины помешать опреснению воды в Крыму

09.12 / Мнение: Как продолжается деятельность “Братьев-мусульман” в АРЕ

07.04 / Ставка на омоложение: праймериз “Единой России” ставит рекорды по количеству молодых кандидатов

03.12 / Аналитики прогнозируют резкое повышение цен на недвижимость в России

04.07 / «Государственная власть в руках жестоких людей становится главной угрозой безопасности»

16.02 / Мнение: Новые штрафы для иностранных агентов

08.07 / Внимательные поклонники восхитились упругими ягодицами на селфи Ирины Шейк

24.05 / Модные тренды солнцезащитных очков для девушек: какие оправы сейчас очень популярны

14.04 / Чеченские беженцы и французские выборы

02.03 / Звезда “Сумерек” Келлан Латс и его жена Бриттани показали первые фото с новорожденной дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика