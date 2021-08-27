Илон Маск купил компанию по производству экомобилей на паровой тяге

Американский миллиардер Илон Маск приобрёл контрольный пакет акций стартапа по производству экологически чистых автомобилей Polzunov, в основе которых лежит двигатель, приводимый в действие водяным паром. По мнению Маска, паровые машины полностью вытеснят традиционный транспорт к 2050 году.

Особенность данного типа двигателей состоит в его полной экологичности. В качестве топлива он использует экологически чистую древесину, а рабочая жидкость представляет собой химически безвредную воду. Вскоре после покупки доли Маском компания Polzunov объявила о выходе на биржу, желающие купить её акции уже предлагают свыше 600 долларов за бумагу. Конгресс США в ближайшее время рассмотрит вопрос о субсидировании производства паровых экомобилей, а ряд крупных железнодорожных компаний изучают возможность перевода своего парка на подобные технологии.

«Это же чистая экология. Просто дерево и вода. Даже по фен-шую такое сочетание способствует очищению. Мы сделали грандиозный шаг в борьбе против изменения климата, и теперь будем внедрять наши экологически чистые паровые двигатели всю всюду, от космических ракет до мобильных телефонов», – рассказал Илон Маск.

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