На трассе Киев – Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано – глава Полтавской ОГА

“На трассе М-03 недалеко от поворота на Красноград перевернулся грузовик с камнем. Движение в направлении Харькова полностью заблокировано”, – написал он.

Синегубов попросил водителей воздержаться от поездок по трассе. Тем, кто уже был в пути, глава ОГА сообщил, что место происшествия можно объехать через село Коломацкое Полтавской области.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/391694075641286

Контекст:

М-03 – автомобильная дорога международного значения, участок трассы Киев – Харьков – Довжанский.

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