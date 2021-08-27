 

На трассе Киев – Харьков перевернулся грузовик, движение заблокировано – глава Полтавской ОГА

27.08.2021, 9:00, Новости дня
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“На трассе М-03 недалеко от поворота на Красноград перевернулся грузовик с камнем. Движение в направлении Харькова полностью заблокировано”, – написал он.

Синегубов попросил водителей воздержаться от поездок по трассе. Тем, кто уже был в пути, глава ОГА сообщил, что место происшествия можно объехать через село Коломацкое Полтавской области.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/391694075641286

Контекст:

М-03 –  автомобильная дорога международного значения, участок трассы Киев – Харьков – Довжанский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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