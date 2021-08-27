Замглавы Харьковского облсовета, подозреваемый во взятке, ушел в декрет

“Он сейчас не работает, находится в декретном отпуске”, – сказала Егорова-Луценко.

На вопрос, будет ли она работать с Малышем после его выхода из отпуска, глава облсовета ответила, что “хотела бы работать с заместителями, которые не имеют отношения к коррупционным схемам”.

“Во-первых, у нас презумпция невиновности. У нас один заместитель от “Оппозиционного блока – За жизнь”. Это квота, коалиционные договоренности, конечно же, юридически ее нет, она устная. Я думаю, что фракция ОПЗЖ все-таки будет инициировать вопрос, связанный с переизбранием от их фракции другого заместителя”, – заявила Егорова-Луценко.

19 августа Харьковский облсовет проголосовал за избрание депутата от “Слуги народа” Егоровой-Луценко главой совета. В тот же день депутаты проголосовали за увольнение прежнего главы облсовета Артура Товмасяна. Он написал заявление об уходе в отставку. Его подозревают в получении более 1 млн грн взятки.

Контекст:

Вечером 22 июля на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в 1 млн 50 тыс. грн при передаче последней части суммы.

В НАБУ отмечали, что обыски проводились и у председателя облсовета, представителя “Слуги народа” Артура Товмасяна, но процессуального статуса в деле у него нет.

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что “политическая принадлежность фигурантов им не поможет”.

24 июля Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн грн. 29 июля Малыш вышел из следственного изолятора после внесения залога.

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