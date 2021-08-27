“Раздвинутые ноги. Пошло как-то”, “Капец, как заводит”. Maruv обнародовала свой эротический перформанс

“Мое выступление на фестивале “Жара”, – написала она.

Певица исполнила трек Siren Song. Она вышла на сцену в корсете с имитацией голой груди с окрашенными в черный цвет сосками.

В композиции певица исполнила один куплет на украинском языке.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Капец, как заводит”, – отметила подписчица valentina.tokra.

“Какое у нее все на один манер. Раздвинутые ноги и те же позы. Пошло как-то”, – написала tanyatimochko.

Контекст:

Фестиваль “Жара” в 2021 году проходил в Москве с 23-го по 27 июня.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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