 

Регина Доктор назвала пять полезных пищевых привычек

27.08.2021, 8:56, Разное
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Врач и блогер Регина Доктор назвала пищевые привычки, которых необходимо начать придерживаться уже сегодня. Они помогут улучшить общее состояние здоровья человека и снизить вес.
По словам медика, всегда необходимо заранее заботиться о своем питании. Важно стараться делать еженедельные закупки. В запасах дома должны присутствовать крупы, яйца, мясо, птица, орехи, морепродукты, свежие и замороженные овощи, фрукты.

Ежедневно рекомендуется съедать пять порций фруктов и овощей. Это нужно делать, поскольку в них содержится очень много клетчатки. В результате нормализуется работа ЖКТ, исчезнут запоры, станет обеспечиваться профилактика болезней желчных путей.

В основные приемы пищи необходимо добавлять белок. На завтрак можно есть яйца, сыр, творог, на обед – рыбу/мясо/птицу. Вечером рекомендуется употребить «легкие» белки, к которым относятся морепродукты.

В готовую еду допускается добавлять по столовой ложке качественного нерафинированного растительного масла, но не более 20 граммов. В данном случае в организм поступят полезные жиры.

Хотя бы несколько раз в неделю нужно кофе заменить на чай. По словам Регины Доктора, этот напиток провоцирует обезвоживание. Потерю жидкости не компенсирует даже стакан воды после кофе. К тому же могут произойти спазмы сосудов. Кроме этого, кофеин представляет собой психотропное вещество, вызывающее зависимость, увеличение пульса, тревожность.

Источник: www.instagram.com



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