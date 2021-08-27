 

Ученые «Вектора» назвали срок жизни «Дельта»-штамма в воде

27.08.2021, 8:56, Разное
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Ученые из «Вектора» после проведенного исследования назвали срок жизни «Дельта»-штамма коронавируса в воде. Оказалось, что патоген в такой среде сохраняет жизнеспособность в течение 72 часов.
Исследование показало, что поведение индийского штамма ковида такое же, как и у прошлых штаммов. При этом специалисты «Вектора» напомнили, что в мире не зафиксировано ни одного случая заражения этим недугом через воду. Иными словами, купание в водоемах считается теоретически безопасным в этом плане.

При этом в Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать ряд мер и действий в прибрежной зоне для защиты от заражения. Данный перечень особо важен для тех, кто отправится отдыхать на море в период бархатного сезона, пишет newinform.



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