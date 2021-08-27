Ученые «Вектора» назвали срок жизни «Дельта»-штамма в воде

Ученые из «Вектора» после проведенного исследования назвали срок жизни «Дельта»-штамма коронавируса в воде. Оказалось, что патоген в такой среде сохраняет жизнеспособность в течение 72 часов.

Исследование показало, что поведение индийского штамма ковида такое же, как и у прошлых штаммов. При этом специалисты «Вектора» напомнили, что в мире не зафиксировано ни одного случая заражения этим недугом через воду. Иными словами, купание в водоемах считается теоретически безопасным в этом плане.

При этом в Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать ряд мер и действий в прибрежной зоне для защиты от заражения. Данный перечень особо важен для тех, кто отправится отдыхать на море в период бархатного сезона, пишет newinform.