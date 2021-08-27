 

Рейсовый автобус раздавил трехлетнего ребенка в Ярославле

27.08.2021, 8:56, Разное
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В Ярославле трехлетний ребенок погиб под колесами рейсового автобуса. Маленький пассажир просто не успел покинуть общественный транспорт.
Водитель транспорта не заметил, что из автобуса не успел выйти трехлетний ребенок. Он закрыл двери и продолжил движение по маршруту. В результате ребенка защемило, бабушка, которая сопровождала девочку, выдернула внучку из дверей, но не смогла удержать. Маленькая девочка упала под колесо автобуса.

На место ЧП оперативно прибыла скорая помощь. Пострадавшую экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти жизнь маленькой пациентке. По факту случившегося проводится проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.

Источник: progorod76.ru



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