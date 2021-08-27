Новейший комплекс РЭБ «Инфауна» показали на форуме «Армия-2021»

Гостям военно-технического форума «Армия-2021» на демонстрационной площадке гарнизона «Барановский» специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье был представлен не имеющий аналогов в мире комплекс РЭБ «Инфауна», сообщили в Минобороны.

«Он предназначен для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, средств оптической и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео и лазерными системами наведения», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Напомним, в ноябре «Московский комсомолец» сообщил, что в миротворческой операции в Нагорном Карабахе Ульяновская десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск получила многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-531Б «Инфауна». Он защищает личный состав, подавляет линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскирует наиболее важные объекты аэрозольной завесой.