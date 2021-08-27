Тренер «Антверпена» пришел голым на пресс-конференцию после выхода в групповую стадию ЛЕ

Датский наставник бельгийского «Антверпена» Брайан Приске Педерсен пришел голым на пресс-конференцию после выхода клуба в групповую стадию Лиги Европы, сообщили СМИ.

Как информирует «Чемпионат», Педерсен пообещал своим игрокам, что в случае выхода команды в групповую стадию Лиги Европы он проведет послематчевую пресс-конференцию без одежды, как в итоге и произошло. Он лишь прикрыл нижнюю часть тела полотенцем.

«Антверпену» удалось обыграть кипрскую «Омонию» (4:4 общ., 3:2 по пен.) в двухматчевом противостоянии в квалификационном раунде плей-офф.

Wait… What's happening here?! #OMOANT #COYR #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/lEotWZj1FR

— Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 26, 2021