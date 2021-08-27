Как выбирали невест на Руси?

Какие требования предъявляли к невестам и почему от женихов ничего не требовалось?

Мы часто слышим выражение “До свадьбы заживет”. Это такое шутливое утешение. Но тысячу лет назад на Руси к нему относились предельно серьезно. От того, заживет ли до свадьбы или нет, зависело будущее девушек-невест, а иногда – их жизнь. Что на самом деле означало это выражение? И почему прежние свадебные обычаи современному человеку кажутся непонятными и даже шокирующими?

Хитрые смотрины

По словам некоторых исследователей, брачный возраст для девушек языческой Руси наступал в 12 лет. Именно тогда в дома будущих невест начинали захаживать свахи на смотрины. В основном их интересовало здоровье барышни на выданье. В чести были высокие и дородные невесты без хромоты, косоглазия и прочих физических недостатков. Родители могли прибегнуть к хитрости – например, поставить девушку в длинном платье на табуретку и сделать ее выше. А если замечали синяк или царапину, то говорили: “Ничего, сойдет, до свадьбы заживет”. Все понимали, что порезы или ушиб – дело проходящее, но свахи могли посчитать это достаточным основанием для требования увеличить приданое. Поэтому будущих невест перед намечающимися смотринами освобождали от тяжелой работы в поле и дома. Все болезни лечились с большим усердием. Кроме того, девушек оберегали от общения с малознакомыми людьми – вдруг кто-то из зависти решит покуситься на их здоровье.

Царская радость

Как показывает история, опасения эти были не напрасны. Царь Михаил Федорович решил жениться на бедной дворянке Марии Хлоповой, но эта кандидатура не устроила его матушку – царицу Марфу. Невесту перед свадьбой поселили во дворце, где ее настигла неведомая хворь. Несколько дней девушка страдала от рвоты и желудочной боли. При дворе поговаривали, что виной тому – снадобье царской матери. Авторитетные лекари утверждали, что болезнь – временная и на способность к деторождению не влияет. Однако Земский собор постановил: “Мария Хлопова к царской радости не прочна”. Возможно, бояре просто опасались немилости Марфы, но в итоге отправили несостоявшуюся невесту в ссылку в Тобольск.

Защитники семьи

Такие строгие требования к внешнему виду и здоровью предъявляли только к будущим невестам. Девушка с изъяном, а таковым считалась даже излишняя худоба, могла до старости сидеть в девках, если родители не были готовы раскошелиться на большое приданое. Женихов же под лупой никто не рассматривал.

– Считалось, что если мужчина ходит на двух ногах, если руки и ноги при нем, если он смотрится в зеркало, а зеркало при этом не трескается от страха, значит, он вполне достойный жених. Потому что от мужчины требовалось не это. От него требовалось пугать врагов, защищать и обеспечивать семью, – пояснил доктор исторических наук Андрей Богданов.

Языческие утехи

Удивительно, но в дохристианской Руси непорочность будущей невесты не являлась обязательным условием. Парни и девушки предавались на языческих праздниках любовным утехам, а старшие такие вольности не осуждали. Существует версия, что детей, рождавшихся после таких празднеств, соплеменники считали божественными подарками и воспитывали всем миром.

– В язычестве вообще считалось, что чем больше девушка имеет партнеров, тем шире у нее выбор, – рассказывает Андрей Богданов.

Христианский брак

С приходом христианства отношение к целомудрию изменилось. Утраченная до свадьбы невинность оборачивалась для невесты настоящей катастрофой. Не сумевшие ее сохранить подвергались осмеянию и осуждению, их ворота мазали грязью и дегтем, чтобы все видели этот позор. Некоторые девушки не выдерживали такого бесчестья и кончали жизнь самоубийством. Цивилизованные нравы приживались не сразу.

– Собственно, христианизация коснулась только узкого круга знати. Сам процесс христианизации страны занял столетия. Еще до XIII-XIV веков в народной среде и образ жизни, и весь строй был еще старинным, подчиненным языческим представлениям. Только с XIV-XV веков христианство прочно входит в народную массу и укореняется там очень глубоко, – делится историк, писатель Борис Керженцев.

Христианство изменило не только морально-нравственные нормы русского общества, но и социальные. Постепенно вырос минимальный возраст вступления в брак. Уже в XVIII-XIX веках девушки выходили замуж с 16-17 лет. С течением времени средний возраст невест постепенно увеличивался, и сейчас составляет 24 года.