Море в Одессе покрылось белой субстанцией

Черное иоре “побелело” в Одессе после прошедшего ливня в четверг, 26 августа. Судя по кадрам, оно покрылось белой неизвестной субстанцией.

В воде плавает множество белых пятен и ощущается сильная вонь, сообщают местные СМИ.

Говорят, что эти пятна похожи на пену. В них также можно разглядеть пленку. Больше всего этого вещества прибило к клубу Ibiza.

Причины уточняются.