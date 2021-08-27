Море в Одессе покрылось белой субстанцией
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Черное иоре “побелело” в Одессе после прошедшего ливня в четверг, 26 августа. Судя по кадрам, оно покрылось белой неизвестной субстанцией.
В воде плавает множество белых пятен и ощущается сильная вонь, сообщают местные СМИ.
Говорят, что эти пятна похожи на пену. В них также можно разглядеть пленку. Больше всего этого вещества прибило к клубу Ibiza.
Причины уточняются.
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