 

Мнение: Об изгнании Натальи Поклонской

27.08.2021, 8:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Закономерно. «Русская весна», как и любая революция, начинает пожирать своих детей, даже самых няшных. Вот и до бывшего крымского прокурора и очень неоднозначного депутата Натальи Няш-Мяш Поклонской добралась суровая рука тотальных зачисток. Мавра сделала своё дело, Мавра должна уйти.

Хотя поклонники наверняка будут разочарованы, огорчены и даже, быть может, озлоблены.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, вероятно, станет послом России в республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса. Её кандидатура может быть одобрена в самое ближайшее время. Об этом РБК рассказали сразу два источника в Госдуме.

По словам одного из них, думский комитет по международным делам уже в самое ближайшее время может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Натальи Поклонской послом, документы на неё готовы. Затем решение перейдёт в профильный комитет Сената, а после его должен одобрить президент. Впрочем, за последним дело не станет.

Дело в том, что Наталью Поклонскую из-за её не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений совсем не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство #Крым­а, от которого она избрана, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник в Госдуме. Однако с депутатом якобы консультировались относительно её дальнейшего трудоустройства. И, как утверждают источники, работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Натальи Поклонской, которая в нижней палате парламента занимала пост зампреда комитета по международным делам.

Впрочем, назначение послом в дальнее и мелкое государство, которое не всякий россиянин сходу найдёт на карте, – это своего рода почётная ссылка. Такая традиция идёт ещё с советских времён.

Республика Кабо-Верде, так же известная как республика Зеленого Мыса, куда предположительно отправится работать Наталья Поклонская, — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 1970-х годах. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек. До сих пор послом России в этой республике был 69-летний Владимир Соколенко. На свой нынешний пост он пришёл с должности начальника отдела в Департаменте внешнеполитического планирования МИД России.

То есть, по всем аппаратным характеристикам, для Натальи Поклонской, чьё место в Госдуме вполне эквивалентно министерскому, такое назначение – явное понижение в статусе. Ну и классическое с глаз долой. С другой стороны, спокойное место, приятный климат со среднегодовой температурой около +25 °C зимой и летом, красивые виды, песчаные пляжи…

Что ещё нужно, чтобы спокойно встретить старость?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.05 / Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей

29.06 / Бейонсе, Мишель Обама, Алиша Кис и другие на онлайн-премии BET Awards 2020

22.08 / Мнение: А если все же аллергия?!

31.08 / Ксения Собчак не пришла на шоу «Звезды сошлись» для поддержки Михаила Ефремова

27.10 / Глава правительства Иркутской области заболел коронавирусом

18.06 / На время наводнения Крым признают украинским

09.06 / Агрессивнее “Кока-колы”: 5 продуктов, от которых поджелудочная сразу принимает на себя удар

21.07 / Мнение: Что за позорище лепят нидерландские эксперты в ангаре для обломков Боинга рейса MH17?

10.03 / Сексолог Стуров назвал опасные для потенции напитки

21.12 / Автор “Ералаша” Борис Грачевский заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика