Мнение: Об изгнании Натальи Поклонской

Закономерно. «Русская весна», как и любая революция, начинает пожирать своих детей, даже самых няшных. Вот и до бывшего крымского прокурора и очень неоднозначного депутата Натальи Няш-Мяш Поклонской добралась суровая рука тотальных зачисток. Мавра сделала своё дело, Мавра должна уйти.

Хотя поклонники наверняка будут разочарованы, огорчены и даже, быть может, озлоблены.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, вероятно, станет послом России в республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса. Её кандидатура может быть одобрена в самое ближайшее время. Об этом РБК рассказали сразу два источника в Госдуме.

По словам одного из них, думский комитет по международным делам уже в самое ближайшее время может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Натальи Поклонской послом, документы на неё готовы. Затем решение перейдёт в профильный комитет Сената, а после его должен одобрить президент. Впрочем, за последним дело не станет.

Дело в том, что Наталью Поклонскую из-за её не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений совсем не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство #Крым­а, от которого она избрана, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник в Госдуме. Однако с депутатом якобы консультировались относительно её дальнейшего трудоустройства. И, как утверждают источники, работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Натальи Поклонской, которая в нижней палате парламента занимала пост зампреда комитета по международным делам.

Впрочем, назначение послом в дальнее и мелкое государство, которое не всякий россиянин сходу найдёт на карте, – это своего рода почётная ссылка. Такая традиция идёт ещё с советских времён.

Республика Кабо-Верде, так же известная как республика Зеленого Мыса, куда предположительно отправится работать Наталья Поклонская, — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 1970-х годах. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек. До сих пор послом России в этой республике был 69-летний Владимир Соколенко. На свой нынешний пост он пришёл с должности начальника отдела в Департаменте внешнеполитического планирования МИД России.

То есть, по всем аппаратным характеристикам, для Натальи Поклонской, чьё место в Госдуме вполне эквивалентно министерскому, такое назначение – явное понижение в статусе. Ну и классическое с глаз долой. С другой стороны, спокойное место, приятный климат со среднегодовой температурой около +25 °C зимой и летом, красивые виды, песчаные пляжи…

Что ещё нужно, чтобы спокойно встретить старость?

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