Вплавь с Кунашира

В Японии ломают голову над тем, что делать с перебежчиком с Южных Курил.



Ваас Феникс (в прошлом вроде просто Володя) Нокард. Фото: Телеграм-канаол Амур Mash

Подозрительного иностранца в прибрежном поселке Сибэцу на северо-востоке японского острова Хоккайдо заметили где-то в пять вечера 19 августа — он без дела слонялся по тихим улицам. В провинциальных населенных пунктах Японии в будние дни почти всегда безлюдно: все заняты делами, привычки сидеть на лавочках не имеется. На иностранца случайно обратил внимание спешивший по делам бодрый пенсионер.

— Он был в синем тренировочном костюме и кроссовках, с рюкзаком, — с удовольствием рассказывал потом дед репортерам.

— На мои расспросы ответил на ломаном японском: «Паспорт нет. Кунашир, приплыл».

Пенсионер отвел иностранца в местный полицейский околоток, где с ними поговорили через переводчика. Далее информация становится предельно скупой, местные власти ее до сих пор сильно придерживают. В полиции иностранец вроде бы сказал, что просит убежища в Японии. Удостоверившись в отсутствии какой-либо преступной подоплеки, блюстители порядка передали его в местное отделение иммиграционной службы, которая и будет решать судьбу беглеца с Кунашира.

Позже посольство РФ в Японии сообщило, что этого человека зовут «В.Ф. Нокард», уведомив, что добивается с ним встречи. Местные власти пока на это не идут, поскольку гражданство иностранца вроде бы документально не установлено.

Тем временем со ссылкой на российские публикации японские СМИ сообщают, что речь идет о некоем человеке по имени Ваас Феникс (в прошлом вроде просто Володя) Нокард. Уроженец Ижевска (японские газеты поясняют: это там, где делают автоматы Калашникова) получил бесплатный гектар на Кунашире, где перебивался подработками и посещал курсы японского языка. В РФ были сообщения, что в 2011 году Ваас Феникс легально приезжал в Японию, однако был депортирован за нарушение визового режима.

Проблемы с властями были у него вроде также в Таиланде и в Индонезии, на острове Бали.

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Японскую иммиграционную службу нынешняя история, конечно, заставит поломать голову. Политическое убежище Токио дает необычайно редко, в исключительных случаях: например, только что статус беженца предоставили вратарю футбольной сборной Мьянмы, который открыто выступал против совершенного там военного переворота. В годы холодной войны советских перебежчиков почти тут же сплавляли в США — и деятелей культуры, и стажера-практиканта из МГУ, и старшего лейтенанта, перелетевшего в Японию из СССР на новейшем по тем временам МиГ-25. Однако захотят ли сейчас американцы приютить у себя Вааса Феникса?

Японцы могут, конечно, принять просьбу об убежище к официальному рассмотрению. Это дает право на легальное пребывание в стране на определенное, иногда довольно долгое время. Однако делается это обычно в отношении лиц, которым, опять же, реально угрожает какая-либо опасность на родине, в первую очередь — политические или религиозные преследования. И, повторимся, Токио идет на это крайне неохотно.

Можно, конечно, депортировать г-на Нокарда в РФ, однако закавыка в том, что он переплыл с Кунашира, который Япония считает своей территорией. Иными словами, этот побег выглядит вроде бы как поездка внутри страны, хотя и без должных документов. В Токио, как мне сообщили, могут изучать вопрос и о том, не станет ли депортация жителя Кунашира в РФ косвенным признанием прав РФ на этот остров.

Жилые дома на Кунашире. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Кстати, на днях японская полиция нашла в прибрежной полосе поселка Сибэцу гидрокостюм и кое-какие вещи, которые спрятал там перебежчик. Так что похоже, он действительно вплавь преодолел пролив шириной примерно 20 км, отделяющий Кунашир от Хоккайдо. На моей памяти, кстати, никто с Южных Курил таким образом в Японию не перебегал, хотя, по легендам, нечто подобное вроде было в 60-х годах прошлого столетия.

Василий Головнин, Токио

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