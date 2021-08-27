Зеленский о противодействии РФ Крымской платформе: Давление было на уровне лидеров

“[Все, кто приехал], в целом – впечатлены. Впечатлены, потому что до последнего каждый из них… Кто-то сразу отреагировал, кто-то сомневался, на кого-то было большое давление от России, они звонили им по телефону, на уровне министра иностранных дел, на уровне лидеров – лидерам. Все сомневались, что будет 30 стран, о чем мы говорили. Все впечатлены количеством, все впечатлены мощностью не только заявлений – мы сразу показали декларацию, пошли в офис Крымской платформы, показали молодую команду профессионалов, которая уже создает сеть таких же людей, занимающихся гуманитарными вопросам, вопросами пленных и так далее по всему миру”, – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу “не имеющей перспектив русофобской акцией” и заявили, что участие других стран в инициативе “неизбежно отразится на наших отношениях”.

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве “реакцией российской стороны удовлетворены”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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