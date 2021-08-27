 

Зеленский о противодействии РФ Крымской платформе: Давление было на уровне лидеров

27.08.2021, 8:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“[Все, кто приехал], в целом – впечатлены. Впечатлены, потому что до последнего каждый из них… Кто-то сразу отреагировал, кто-то сомневался, на кого-то было большое давление от России, они звонили им по телефону, на уровне министра иностранных дел, на уровне лидеров – лидерам. Все сомневались, что будет 30 стран, о чем мы говорили. Все впечатлены количеством, все впечатлены мощностью не только заявлений – мы сразу показали декларацию, пошли в офис Крымской платформы, показали молодую команду профессионалов, которая уже создает сеть таких же людей, занимающихся гуманитарными вопросам, вопросами пленных и так далее по всему миру”, – сказал он. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский. 

В МИД РФ назвали Крымскую платформу “не имеющей перспектив русофобской акцией” и заявили, что участие других стран в инициативе “неизбежно отразится на наших отношениях”.

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве “реакцией российской стороны удовлетворены”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.02 / Лавров пожаловался генсеку Совета Европы на дискриминацию русскоязычных в Украине

05.04 / Шрайк: Такого трэша, как на округе №87, не было давно. Даже регионалы, обычно не склонные к компромиссам, проводили перевыборы на самых адских округах

02.10 / Раскрыта еще одна тайна пения синих китов

22.07 / Политтехнолог: Оппозиция на Камчатке не смогла объединиться

26.08 / Из России в Украину пытались ввезти наркотики под видом биодобавок для животных – Госпогранслужба

07.09 / Разработан новый метод прогнозирования рака прямой кишки

11.03 / В Германии умер премьер-министр Кот-д’Ивуара

05.09 / Сербия и Косово при посредничестве Трампа договорились об экономическом сотрудничестве и размещении дипмиссий в Иерусалиме

16.09 / Сторонники Лукашенко вышли на митинг в центре Минска

08.12 / В России обокрали «самолет Судного дня» – он управляет войсками в условиях ядерной войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика