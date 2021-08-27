В Украине подтвердили более 2 тыс. случаев COVID-19. Это новый максимум с начала лета

Этот показатель – максимальный с 3 июня, тогда за сутки подтвердили 2266 случаев COVID-19. До этого самый высокий уровень суточной заболеваемости с начала лета фиксировали 20 августа, когда подтвердили 1732 случая инфекции.

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

За прошлые сутки госпитализировали с коронавирусом 838 человек, выздоровело 1253 пациента, скончалось – 66.

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 280 203 случая заболевания, 2 204 682 человека выздоровели, 53 632 – умерли.

Вчера украинцам сделали более 53 тыс. тестов на COVID-19, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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