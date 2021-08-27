 

В Конгрессе США требуют отставки Байдена из-за Афганистана

27.08.2021, 7:56, Разное
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Во время брифинга в Белом доме журналист спросил Джо Байдена, как тот поступит, если американские войска не успеют покинуть Афганистан до вторника, 31 августа. Президент США улыбнулся и немного помолчал, после чего ответил шуткой: “Вы будете первым, кому я позвоню”. Кстати, эту фразу многие не услышали, так как сотрудники Белого дома успели отключить звук.

В Конгрессе шокированы ответом Байдена журналисту. Так, Ронни Джексон разозлился из-за шутки американского президента. “Больной!
Это не смешно!”, – сказал член палаты представителей. Республиканец считает, что Байден должен немедленно уйти в отставку.

Кстати, президент США не в первый раз удивляет публику сказанным и попадает в неловкую ситуацию. Как пишет “Царьград”, ранее Байден ошибся, отвечая на вопрос о контакте с представителями движения “Талибан”*. Глава государства заявил, что американская сторона постоянно ведет переговоры с талибами в Кабуле, а также в столице Катара “Дахо”. Позже в Белом доме пояснили, что президент имел в виду Доху.

Ранее “Дни.ру” писали, что Джо Байден подписал указ, позволяющий госсекретарю и министру финансов вводить санкции против тех, кто связан с российскими энергетическими проектами, в частности – “Северным потоком – 2”. В США уже воспользовались этим документом.

* – Террористическая организация, запрещенная в РФ.



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