 

В Крыму назвали непосредственного организатора водной блокады

27.08.2021, 7:52, Новости дня
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Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Как отметил первый вице-спикер крымского парламента, Сенченко выступил «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом», передает РИА «Новости».

«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», – сказал парламентарий.

Первый вице-спикер крымского парламента подчеркнул, что именно Сенченко, будучи временно исполняющим обязанности замглавы администрации президента Украины в 2014 году, заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел.

Кроме того, как отметил Фикс, рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову блокадами, собрала материалы о причастности и поддержке перекрытия канала целом рядом украинских политиков. В их числе – экс-президент Украины Петр Порошенко, а также лидеры запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.

Напомним, во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид – уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе. 

Полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.



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