Япония возмутилась сливом базой США воды с фтороорганическими соединениями

Япония сообщила протест в связи со сливом воды, загрязненной фтороорганическими соединениями, с базы США Футэмма на Окинаве.

«Вопрос утилизации воды пока находится в процессе согласования между Японией и США, и несмотря на это в одностороннем порядке был проведен слив, это вызывает крайнее сожаление», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо слова министра окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Напомним, в июне 2020 года на базе ВВС США Кадена в японской префектуре Окинава в результате пожара на складе опасных веществ произошла утечка хлорного газа.