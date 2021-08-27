 

Япония возмутилась сливом базой США воды с фтороорганическими соединениями

27.08.2021, 7:52, Новости дня
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Япония сообщила протест в связи со сливом воды, загрязненной фтороорганическими соединениями, с базы США Футэмма на Окинаве.

«Вопрос утилизации воды пока находится в процессе согласования между Японией и США, и несмотря на это в одностороннем порядке был проведен слив, это вызывает крайнее сожаление», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо слова министра окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Напомним, в июне 2020 года на базе ВВС США Кадена в японской префектуре Окинава в результате пожара на складе опасных веществ произошла утечка хлорного газа.



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