«Ночной охотник» решили вооружить новейшей неуправляемой ракетой

Новейшая неуправляемая ракета С-13Б может войти в штатное вооружение самолетов марки «Су» и вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», сообщил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин в рамках форума «Армия-2021».

«Для применения ракет на различных видах носителей (самолетах, вертолетах) требуется их прописка – комплекс специальных летных испытаний на каждой машине. В настоящее время система НАР С-13 уже прописана на самолетах Су-24М, Су-25, Су-35, Су-30МК2, Як-130 МиГ-29БМ, вертолете Ми-28Н», – передает ТАСС слова Кочкина.

По его словам, новый боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм. По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями – малым и большим – подрыв боевой части.

«Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то получим результат как от С-13ОФ. Взрыв произойдет на поверхности и поразит легко бронированную боевую технику. Если же установить максимальное замедление, то эффект будет достигнут как от С-13Т», – отметил исполнительный директор «Техмаша».

Ракета С-13Б имеет боевую часть повышенного могущества. Она предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической авиации, морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также открыто расположенной легкоуязвимой техники и живой силы.

Напомним, 20 июля Ростех впервые представил неуправляемую ракету С-13Б, которая имеет бетонобойную боевую часть повышенного могущества. Предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической и морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также легкоуязвимой техники и живой силы на открытой местности.