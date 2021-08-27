Оппозиционер Цепкало обвинил главу МИД Германии в поддержке Лукашенко

Несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало потребовал от главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса отчитаться перед гражданами о выделенных для республики денежных средствах. Оппозиционер направил главе МИД Германии письмо, на которое тот, правда, не стал отвечать.

Вероятно, Цепкало решил привлечь внимание немецкого дипломата через свой ютуб-канал и записал гневное видеообращение. Политик обвинил министра иностранных дел Германии в поддержке Лукашенко. По его мнению, поддержка осуществляется методом неоднозначных заявлений.

Так, Цепкало потребовала от Хайко Мааса объяснить, о какой финансовой помощи идет речь. Ранее глава МИД Германии заявил, что немецкое правительство выделило 21 миллион долларов на поддержку гражданского общества в Белоруссии. Видимо, оппозиционера не устроило, что до него как члена этого самого гражданского общества деньги не дошли.

“Лукашенко поливает нас грязью, подхватывая информацию о выделении средств западом”, – отметил Цепкало.

Он также не исключил, что немецкий политик за счет подобных заявлений пытается набрать политические очки. Тем самым, считает оппозиционер, глава МИД Германии вносит раскол в белорусское общество. Цепкало заявил, что Хайко Маас “льет воду на мельницу” режима, то есть поддерживает Лукашенко.