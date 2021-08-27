На Украине наехали на Меркель: Сама выполняй Минские соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель совершила прощальный визит на Украину в минувшее воскресенье, 22 августа. Немецкий политик обсудила с украинским президентом вопросы, связанные с выполнением Минских соглашений, а также со строительством газопровода “Северный поток – 2”. Подводя итоги переговоров, киевский экономист Олег Соскин раскритиковал Меркель.

Эксперт записал видеообращение, где в довольно-таки истеричной форме заявил, что канцлер Германии должна решить российско-немецкие территориальные вопросы, прежде чем требовать от Украины выполнения Минских соглашений. Соскин призвал Меркель самой выполнить “свои” Минские соглашения.

Кроме того, как отметили другие эксперты, Меркель донесла до Зеленского, что он не сможет добиться изменений в проекте “Северный поток”. Истеричный киевский экономист отметил, что Меркель как канцлера уже нет: “ты уже пришла себе и ушла”.

Соскин призвал главу правительства Германии в рамках Минских соглашений отдать России свои территории и отобрать Калининградскую область. По его мнению, Меркель “проглотила” тот факт, что Кенигсберг (прежнее название Калининграда – прим. автора) входит в состав РФ.

Украинский экономист наехал на Меркель, обвинив политика в том, что она хочет отнять у Незалежной территорию. Меж тем, обязательства по выполнению Минских соглашений добровольно взяли на себя украинские власти. Однако, как отмечают многие политики, нынешнее руководство Незалежной не хочет их выполнять.