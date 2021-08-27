 

Появились данные о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле

27.08.2021, 6:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из 103 погибших при взрывах в четверг возле аэропорта Кабула по меньшей мере 28 были талибами, сообщило Reuters со ссылкой на представителя «Талибана» (движение запрещено в России).

«Мы потеряли больше людей, чем американцы», – приводит слова представителя запрещенного в РФ движения ТАСС.

Он также поделился мнением, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана.

Запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» решительно осудило произошедшее возле аэропорта Кабула и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / Стало известно о возвращении трубоукладчика «Фортуна» в порт Висмар

07.01 / Температурный рекорд 1931 года побит в Крыму

17.08 / Суд в Латвии приговорил к 15 годам «российского шпиона»

13.07 / Рада ввела государственный сбор за вылет пассажиров. Эксперты говорят, что некоторые авиабилеты могут подорожать

16.11 / Онколог назвал самый распространенный симптом рака головного мозга

09.03 / Все информационное пространство Украины становится плацдармом для российской пропаганды – СБУ

06.06 / В Одессе ночью горело общежитие, пострадал студент

14.08 / В США обстреляли военный вертолёт

18.07 / Найден ген мужского бесплодия

13.08 / Обладательница титула вице-мисс «Чита-2019» погибла во время нелегальных гонок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика