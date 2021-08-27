В Москве задержали блогеров за распыление перцового баллончика в лицо женщине

Полицейские задержали в Москве блогеров, которые распылили содержимое перцового баллончика на проходящую женщину и засняли это на видео, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором неизвестный распыляет в сторону женщины, предположительно из газового баллончика, неустановленное вещество. В настоящий момент указанные лица для разбирательства доставлены в отдел полиции», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Напомним, что в Интернете появилось видео, на котором несколько мужчин распыляют в лицо женщине газ из перцового баллончика, перед этим они попросили у нее зарядное устройство от телефона. Ролик снят одним из участников нападения. По данным СМИ, нападение организовал YouTube-блогер Репейник, снимающий так называемые трэш-стримы.

Ранее сообщалось, что находящийся под арестом блогер Юрий Хованский включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.