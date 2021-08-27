 

Байден заявил об известности организатора теракта в Кабуле властям США

27.08.2021, 6:36, Новости дня
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Власти Соединенных Штатов, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в столице Афганистана, сообщил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Что касается поиска, выслеживания руководителей ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), которые отдали этот приказ [о совершении теракта в столице Афганистана]. У нас есть определенные основания считать, что мы знаем, кто это», – приводит слова Байдена ТАСС.

При этом он признал, что в администрации «не уверены». «И мы найдем способы добраться до них без масштабных военных операций, где бы они ни находились», – заверил Байден.

Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*.



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