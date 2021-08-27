 

Мнение: Афганистан преткновения

27.08.2021, 6:32, Разное
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У ворот аэропорта в Кабуле произошел взрыв. Пентагон подтвердил, что погибли 12 американских военнослужащих, еще 15 ранены.

Журналист The New York Times Фахим Абед и источник РИА Новости в афганском минздраве заявили о как минимум 40 погибших и свыше 100 раненых, позже число погибших, по данным СМИ, достигло 60 человек….

Очевидно, что пока в Афганистане хозяйничает запрещенная в России террористическая организация Талибан, такие трагедии в это стране переодчески происходили, происходят и будут происходить. Потому что там, где хозйничают бандосы, всегда происходят разборки между различными группировками банды и льется кровь непричастных к этим самым бандосам.

Но почему всех так интересует Афганистан? Почему всем есть дело до этой Богом забытой страны? И США, и России, и Китаю, и Европе, и даже Украине…

В мире есть много стран, откуда бегут люди. Но что-то я не припомню, чтобы беженцев из Сирии или Ливии, Ирака или Венесуэлы массово вывозили самолетами….

Почему мир так остро переживает за Афганистан? Потому что Афганистан стал символом провала политики демократизации этой страны армией США? Или дело в чем-то другом?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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