День Михея Тиховея: народные приметы на 27 августа

История

Православный праздник сегодня посвящен тому самому пророку Михею, который написал знаменитую Книгу пророка Михея. Он жил в Иудее и был современником пророка Исайи. Михей предсказал падение Иудеи из-за грехов ее политических и религиозных деятелей. Пророк просвещал людей, убеждал грешников как можно быстрее встать на путь истинный и говорил о будущем приходе Мессии.

ТРАДИЦИИ

В народе, зная о том, какой сегодня православный праздник, говорят “Михей-тиховей”. 27 августа заканчивается Успенский пост. С этого дня в старину в деревнях наступала пора свадеб. Если парню нравилась девушка, то он спешил свататься, чтобы успеть обвенчаться в этом году. Также в этот день люди начинали готовиться к осени: прятали летние вещи, доставали теплые одежды и старались закончить работу в поле. Часто в этот день покупались обновки, которые потом заговаривались на счастье.

Кроме того, в 27-ой день августа издавна почитали каменщиков – к представителям этой важной профессии на Руси относились с особым трепетом и в такой православный праздник, как сегодня, их всегда вспоминали добрым словом.

ПРИМЕТЫ

Православный праздник сегодня не зря называют Тиховеем. В этот день люди многое могли предсказать по характеру ветра, поэтому специально наблюдали за ним. Если 27 августа разыгралась буря, то сентябрь точно будет ненастным. Если же ветер тихий в этот день, то осень будет теплой и сухой. Северный ветер говорит о богатом урожае ржи, а заря алого цвета – о сильном ветре.

Зная, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, не будет лишним и понаблюдать за луной: если на этот день выпадает новолуние, то уже через неделю погода может сильно измениться.

ИМЕНИНЫ

Говоря о том, какой сегодня православный праздник, важно вспомнить и об именинниках этого дня. 27 августа это Николай, Александр, Матвей, Алексей, Владимир, Федор, Василий, Ева, Евдокия, Аркадий.