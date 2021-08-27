 

К чему снятся волки

27.08.2021, 6:08, Разное
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Если вам приснился волк, скоро с вами может произойти что-то негативное. Возможно предательство друга или подруги, ссора с родственниками или одиночество.

Во сне волк предвещает вам встречу с давним недоброжелателем. Встреча принесет вам неприятности. Обратите внимание на детали во сне. Если вы не испытываете страха при встрече с волком, значит в реальности вы сможете справиться с проблемой.

Волк во сне является символом жестокости, злости и ненасытности. Если вам приснилось, что волк охотится за овцами – значит в жизни вам не стоит ждать подмоги от кого-то из близких. Все, что происходит с вами, придется решать в одиночку.

Если волк снится женщине, она сможет с честью выйти из сложившейся проблемной ситуации. Однако ей стоит проявить смекалку.

Видеть во сне волка у подножия горы и смотреть на него сверху говорит о том, что враги скоро покажут себя. При этом им не удастся оказать на вас воздействие. Вы сможете выйти сухим из воды.

Если женщине снится волк, который подстерегает свою жертву, это говорит о бессилии, которое она испытает при борьбе со злом. Скорее всего, женщина не сможет противостоять своим врагам. Такой сон к проигрышу в суде, потере документов, к неразрешимому спору.

Видеть во сне волка, который пьет воду из миски питомцев, говорит о наличии в вашей компании тайного врага. Он действует скрытно и жестоко.

Ухаживать за раненым волком во сне – встретиться в реальности с человеком, о котором вы слышали раньше только плохие вещи.



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