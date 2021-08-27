В результате взрыва на складе в воинской части в Казахстане пострадали более 30 человек

Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана, сообщила пресс-служба администрации области. «В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 32 человека», – приводит сообщение ТАСС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ранения при взрыве получили сотрудники департамента по ЧС и военнослужащие. Ранее пожар и последующий взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана. Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны.