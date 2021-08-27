 

В результате взрыва на складе в воинской части в Казахстане пострадали более 30 человек

27.08.2021, 5:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана, сообщила пресс-служба администрации области.

«В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 32 человека», – приводит сообщение ТАСС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ранения при взрыве получили сотрудники департамента по ЧС и военнослужащие.

Ранее пожар и последующий взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана. Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / Глава штаба Байдена анонсировал первые назначения в новую администрацию

26.05 / Член СПЧ призвал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности по некоторым статьям

07.07 / Девять областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина

31.07 / “Это невыносимо, в такую жару с животом”. Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции

20.07 / ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели

26.12 / При стрельбе в Берлине ранили четырех человек

30.05 / В Севастополе представили проект беспилотного аэротакси

30.10 / «Мученики» Black Lives Matter — грабители и насильники, но активисты об этом забывают

09.03 / Израиль не собирается признавать украинские прививки вакциной CoviShield

10.08 / Корреспондент RT Придыбайло рассказал о своем задержании в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика