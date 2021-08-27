Посол РФ в США призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в Кабуле и подчеркнул, что победить терроризм можно только объединенными усилиями.

«Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибших. Пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Терроризм – это зло, которому нет места на Земле. Победить его можно только объединив усилия. Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавлению человечества от этой заразы», – сообщил Антонов, слова которого приводит посольство РФ в США на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 13 американских военных, включая военного врача, еще 18 пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*.