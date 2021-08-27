Число жертв теракта в Кабуле достигло 103 человек

Жертвами взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, стали 103 человека, сообщила The Wall Street Journal.

По имеющимся у издания сведениям, в результате теракта у аэропорта Кабула погибли 90 афганцев и 13 американских военнослужащих, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 афганцев, еще 158 пострадали. Жертвами теракта также стали 13 американских военных, включая военного врача, еще 18 пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*.