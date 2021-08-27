 

Число жертв теракта в Кабуле достигло 103 человек

27.08.2021, 5:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жертвами взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, стали 103 человека, сообщила The Wall Street Journal.

По имеющимся у издания сведениям, в результате теракта у аэропорта Кабула погибли 90 афганцев и 13 американских военнослужащих, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 афганцев, еще 158 пострадали. Жертвами теракта также стали 13 американских военных, включая военного врача, еще 18 пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / “Повзрослела”. Каменских взбудоражила сеть постельным фото

07.08 / Повреждены крыши, подтоплены дома, повалены деревья. В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды 6 августа

28.03 / Кравчук о консультациях Зеленского с лидерами “Нормандской четверки”: Могут возникнуть проблемы с Путиным

26.03 / Мнения: Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

10.06 / Италия поддерживает европейские стремления Украины – глава МИД страны

07.12 / Баскетбольную майку Обамы продали за $192 тыс. на онлайн-аукционе

29.07 / За сутки боевики нарушили перемирие 13 раз – штаб ООС

10.08 / Военные завершили переброску воды для нужд Симферополя

15.07 / Эксперт усомнился в возможности поездок за границу в ближайшем будущем

21.05 / Роскосмос собрался торговать «проверенными космосом» товарами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика