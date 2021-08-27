Новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрировали в России

Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных.

Министерство здравоохранения РФ выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанной центром «Вектор» Роспотребнадзора, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, для беременных она противопоказана, следует из инструкции к препарату.

«Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день в дозе 0,5 мл, в верхнюю треть наружной поверхности плеча – в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра», – говорится в инструкции, передает РИА «Новости».

Побочные реакции после вакцинации «ЭпиВакКороной-Н» – это боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко – отек Квинке, отмечается в документе.

«ЭпиВакКорона-Н» – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации – 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения – 1 января 2022 года», – указано в записи.