В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли более 40 человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
При взрывах у аэропорта Кабула погибли более 40 человек и около 100 пострадали, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения.
По данным источника, тела погибших и пострадавшие были доставлены в больницы, среди них есть женщины и дети, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.
В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.
Смотреть комментарии → Комментариев нет