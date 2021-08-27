Экс-юрист «Штаба Навального»* в Кемерово рассказал о «притоне наркоманов»

Бывший юрист «Штаба Навального*» в Кемерово Артур Сташ рассказал, что был уволен после того, как пригрозил разогнать «притон наркоманов», в который превратился штаб*.

По словам Сташа, непосредственно со штабом* в качестве юриста он стал сотрудничать в январе 2018 года, когда на акции «Забастовка избирателей» в Кемерово задержали 25 человек, передает Regnum.

«В суде не хватало защитников, и они (штаб*) обратились ко мне. В апреле предложили постоянную работу. Тогда координатором штаба была Ксения Пахомова. Она и пригласила, хотя до этого мы с ней конфликтовали», – рассказал Сташ.

По словам юриста, спустя два года его уволили, причем уведомление о расторжении трудового договора он получил после того, как пригрозил разогнать «притон наркоманов», в который превратился штаб*.

«Думаю, что там же, не выходя из штаба, они всем этим и занимались. Иногда [я] ехал поздно вечером, а в штабе свет горит – и в десять, и в одиннадцать, и в двенадцать ночи. Чем они там занимались? Когда уже [бывший помощник координатора штаба Навального* в Кемерово Алексей] Сущенко попался с наркотиками, [то мне сразу] все стало понятно», – сказал Сташ.

«Раз десять бывало, что я приходил в одиннадцать утра, а там они вповалку на пуфиках спят. Я их всегда разгонял. Они как зомби были, шли друг за другом, глядя друг другу в спину, чтобы дорогу не потерять. Надо было хоть раз снять на видео. Я только потом понял, почему они как зомби были», – отметил юрист.

По словам Сташа, когда Сущенко задержали с наркотиками, штаб обратился к нему – «чтобы я в 01.00 поехал его спасать, но нас с супругой дома не было». «На второй день, когда Сущенко избирали меру пресечения, я подъехал к суду. С адвокатом поговорил, с мамой Сущенко. Потом смотрю – на другой стороне дороги джип, в нем [координатор кемеровского штаба* Станислав] Калиниченко сидит. Я подошел и сказал: «Это что такое было?». Он закрыл окно. Тогда я открыл дверь и сказал: «Вот пандемия закончится, я приду и разгоню ваш притон». Сразу вспомнил те случаи. Думаю, я его сильно напугал, потому что он сразу поменял замок на двери в штабе и написал на меня какой-то донос в федеральный штаб*, как я понял из общения с [бывшим региональным менеджером ФБК* (организация, деятельность которой запрещена в России) Анастасией] Кадетовой», – рассказал юрист.

«У меня был договор с новосибирской фирмой, оттуда пришло извещение о расторжении договора. Меня никто ни о чем не спросил, решили все в одностороннем порядке, просто сказали: «До свидания». Я спросил у [депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея] Бойко из новосибирского штаба*, почему договор со мной расторгли не по Гражданскому кодексу. Он дал понять, что решать [этот] вопрос не собирается, а потом заблокировал меня везде», – сказал Сташ.

Напомним, 6 августа Минюст РФ официально внес некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан*», а также общественное движение «Штабы Навального*» (признаны в РФ НКО-иноагентами и экстремистскими организациями) в список запрещенных в РФ организаций.