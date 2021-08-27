 

Мнение: Очень вовремя

27.08.2021, 4:12, Разное
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Взрывы в аэропорту Кабула очень сильно похожи на некоторые другие известные теракты – 911, взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске и "учения" в Рязани. На Тонкинский кризис, если брать события более ранние, или инцидент в Гляйвице. Основная особенность этих событий – их крайняя своевременность. Настолько крайняя и настолько своевременность, что если бы их не было – их нужно было бы придумать.

Сегодняшние подрывы снимают со стран НАТО ответственность за эвакуацию афганцев, ранее сотрудничавших с оккупационными властями. Западная общественность, безусловно, крайне озабочена гуманитарным аспектом и вопросами спасения гражданского населения Афганистана, бегущего от кровавого Талибана. Но как только возникает проблема безопасности "своих", она наглухо перекрывает любую озабоченность судьбами "не своих". Что, в общем-то, сегодня и произошло. По имеющейся информации в ходе взрывов погибли несколько американских военных (или не погибли, а были ранены, тут пока не всё ясно). Это – железный аргумент в пользу немедленного сворачивания эвакуации и вывода всех оставшихся на территории Афганистана военнослужащих.

Плюс срочное завершение эвакуации как раз укладывается в поставленный талибами крайний срок 31 августа. Однако теперь можно сказать, что это не талибы нас вынудили, а мы сами ушли. Исключительно из соображений безопасности наших граждан и военных. Талибан победил? Ну так теперь пусть он там сам и разбирается. Мы свою миссию выполнили.

Всем привет, держитесь там и хорошего настроения.

Источник: Эль Мюрид



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