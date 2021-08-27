Эксперты: «Приземление» зарубежных IT-гигантов в РФ даст новые возможности российским пользователям

Основные положения закона «о приземлении» IT-гигантов помогут обеспечить защиту прав и интересов российских пользователей на иностранных интернет-платформах, сообщил руководитель группы практики антимонопольного регулирования ART DE LEX Сергей Казарян.

«Если произошла проблема – например, заблокировали аккаунт на YouTube – действовать нужно очень быстро. И здесь нам представляется необходимым создание системы «одного окна», [подачи] жалоб и взаимодействия с американской компанией, у которой даже нет регламента этого взаимодействия. Иногда вопрос очень тяжело решить и получить какое-то внятное объяснение», – ркассказал юрист в рамках круглого стола на тему «Как изменится российский цифровой рынок благодаря закону "о приземлении"», прошедшего в Общественной палате России. Он также отметил, что у любой компании, которая столкнулась с проблемой при коммуникации с иностранной онлайн-платформой, должна быть законодательно обеспеченная возможность оперативно получить обратную связь.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что цель закона «о приземлении» заключается в том, чтобы «выстроить прямой уважительный диалог с IT-гигантами в целях соблюдения прав российских граждан». «Во-первых, учредить филиал или представительство, чтобы иметь возможность представлять интересы своего учредителя, во-вторых, открыть личный кабинет на сайте Роскомнадзора и, в-третьих, разместить у себя на ресурсе ящик для обратной связи с российскими пользователями и организациями», – поясгил депутат.

Участники круглого стола отметили беспочвенность опасений, что введение новых законодательных требований приведет к уходу зарубежных цифровых корпораций с растущего российского рынка.

«Не стоит забывать, что даже если мы говорим про рекламные деньги, то уже в 2020 году (который был сложным для рынка рекламы из-за пандемии) интернет-реклама все равно показала позитивную динамику в 4%… Рынок показывает позитивную динамику, и мало кто захочет отказаться от таких денег», – отметил исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств РФ Валентин Смоляков.

Также эксперты отметили глобальный характер тренда на регулирование деятельности цифровых рынков. «Везде, где национальное законодательство изменилось, IT-гиганты соглашались выполнять и выполняют требования. Последний пример – Индия, где требования намного жестче. Мы точно с вами не хуже, чем наши друзья в Индии, Китае, в Австралии, Турции. Мы должны уважать себя и требовать исполнения законодательства», – заметил Хинштейн.

Согласно закону, вступающему в силу с 1 января 2022 года, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в РФ свои официальные представительства. Как ожидается, это требование позволит решить сразу несколько проблем, связанных с обеспечением равных условий ведения бизнеса для отечественных и зарубежных компаний, а также соблюдения требований российского законодательства.