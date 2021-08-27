 

Рогозин назвал новую российскую станцию прообразом будущих космических кораблей

27.08.2021, 3:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская орбитальная станция будет прообразом для модулей, которые станут отправлять к другим планетам через много лет, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«По сути дела, новая станция будет прообразом тех пилотируемых крупных модулей, которые в будущем, через десятилетия, будут достигать других планет не просто с экипажами, а с большим количеством специалистов, которые потребуются для освоения этих планет Солнечной системы», – сообщил Рогозин, поздравляя работников ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» с 75-летием предприятия, передает РИА «Новости».

По его словам, станция будет кардинально отличаться от всех существующих станций, также она будет функциональнее. Этот функционал «обеспечит для нашей страны полный контроль пространства не только под станцией, но и контроль космического пространства», указал глава госкорпорации.

Для решения таких задач необходимо будет подготовить «принципиально новых специалистов» из числа космонавтов.

Напомним, Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, РФ может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

Глава РАН Александр Сергеев заявил, что РФ придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / Кравчук: Если увижу, что государство ведет игру, чтобы война продолжалась, я из нее выйду

28.01 / Непогода в Украине. Около 300 населенных пунктов остались без электроэнергии

19.09 / В РФ прошли мероприятия акции «Экодежурный по стране»

11.06 / Звезду “Зимней вишни” Елену Сафонову госпитализировали с пневмонией – СМИ

15.12 / На Майдане демонтировали палатки протестующих предпринимателей. Трое правоохранителей получили травмы

06.08 / «Ростех» предлагает навигатор для парашютистов

16.06 / С государственных дач в Конча-Заспе выселили восемь чиновников

15.07 / Трамп побеседовал с премьер-министром Канады

30.06 / Cirque du Soleil оказался на грани банкротства

20.02 / В России сообщили о выявлении у человека первых в мире случаев птичьего гриппа H5N8

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика