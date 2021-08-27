Пентагон подтвердил гибель четверых военнослужащих США в результате взрывов в Кабуле

В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли четыре американских военнослужащих, сообщила газета The Wall Street Journal, информацию об этом подтвердил Пентагон.

По данным издания, посол США в Афганистане сообщил сотрудникам дипмиссии, что при взрывах погибли четыре американских морских пехотинца. Еще трое военнослужащих пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Мы можем подтвердить, что ряд американских военнослужащих были убиты в ходе сегодняшней комплексной атаки в аэропорту Кабула», – говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, передает РИА «Новости».

По его словам, жертвы есть и среди граждан Афганистана, также есть пострадавшие среди американских военных. Пентагон выразил соболезнования семьям и коллегам погибших и всех пострадавших, назвав атаку чудовищной.

Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.

В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.