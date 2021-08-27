 

Пентагон подтвердил гибель четверых военнослужащих США в результате взрывов в Кабуле

27.08.2021, 3:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли четыре американских военнослужащих, сообщила газета The Wall Street Journal, информацию об этом подтвердил Пентагон.

По данным издания, посол США в Афганистане сообщил сотрудникам дипмиссии, что при взрывах погибли четыре американских морских пехотинца. Еще трое военнослужащих пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Мы можем подтвердить, что ряд американских военнослужащих были убиты в ходе сегодняшней комплексной атаки в аэропорту Кабула», – говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, передает РИА «Новости».

По его словам, жертвы есть и среди граждан Афганистана, также есть пострадавшие среди американских военных. Пентагон выразил соболезнования семьям и коллегам погибших и всех пострадавших, назвав атаку чудовищной.

Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.

В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Видео о «нарушениях» на голосовании в Нижегородской области оказалось фейком

30.07 / Появились рендеры трехдверной версии кроссовера Toyota RAV4

10.02 / МИД отреагировал на заявления Борреля о новых санкциях против России

19.02 / Байден обвинил Россию в атаках на Запад

09.07 / Силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре

27.09 / Компания Honda презентовала новый концепт

14.02 / В США назвали реального победителя дела об импичменте Трампу

20.05 / Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального

02.12 / Россия стала единственной предложившей сотрудникам ООН вакцину страной

03.02 / Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика