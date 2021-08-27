Мнение: “Оппозиция” начала отрабатывать



Леонид Волков рассказывает про талоны

Зашел почитать, что нового в блоге Леонида Волкова, который “правая рука Навального” и живет последние лет 7 в Люксембурге. Тот самый Волков, который пытался отбить девушку у Каца, а когда у него с этим не выгорело – настучал на Каца Навальному, и тот выгнал Каца вместе с девушкой (они оба работали в его штабе на выборах мэра Москвы). Я прочитал – и немного охерел. Оказывается, Волков приступил к прямой отработке “мировой повесточки” имени тов. Байдена, гринписа и Греты Тунберг – то есть занялся пропагандой Нового всемирного коммунизма в отсталых российских массах. Вот что он пишет:

“А вот, скажите, можете ли себе представить такое общество недалекого будущего?

Каждый год у тебя есть 100 “экокредитов”. Каждая футболка в h&m стоит 10 евро и 1 экокредит. Футболка Гуччи стоит 1000 евро и 1 экокредит. То есть на деньги это не влияет: ты в год можешь купить 100 футболок, вне зависимости от их цены. Экокредиты оценивают только “экологический след”, который ты вправе за год оставить. То есть сто любых футболок можешь купить, хоть дешевых, хоть дорогих, но вот больше — ни-ни. Шуба — 50, но если из искусственного меха, то 10. Машина с бензиновым двигателем — 200 (надо несколько лет “копить”, отказывая себе в шубах и футболках), а с электрическим — 20. Сдал тонну макулатуры — получи 2 экокредита на баланс. Перевел дом на солнечные батареи — 10 кредитов в год в плюс тебе. И так далее. Ну, короче говоря, регулируется потребление граждан таким образом, чтобы ограничить негативный экологический импакт каждого конкретного человека. Технологически вроде совершенно понятно, как такое можно было реализовать.

И есть рынок. Тебе хочется кожаные ботинки, которые “весят” 20 экокредитов, но ты в этом году уже 90 потратил, а макулатуру сдавать не хочется. Без проблем — пошел на рынок, где есть куча желающих сбыть лишние, ненужные им в этом году избыточные экокредиты, и купил за деньги 10 недостающих кредитов по рыночной цене, уж какая она сложится. И покупаешь экологически вредные, но красивые ботинки, вместо экологически полезных конверсов.

Короче говоря, Киотский протокол, но не для государств, а для людей. Ограничение вредного воздействия и рынок квот.

Звучит страшновато? Ну вот навскидку да. Но какие плюсы/минусы/подводные камни-то? Кто будет против? Левым должно очень нравится — ведь благодаря рынку квот будет происходить естественное перераспределение ресурсов между богатыми и бедными; фактически — это будет дополнительное налогообложение избыточного потребления и роскоши, причем не в пользу государства, а в пользу малообеспеченных граждан. Либертарианцам должно очень нравиться — чисто рыночный механизм, абсолютно объективный: ты заработал и богатый — тратишь как хочешь; ты бедный — у тебя есть ресурс, который ты можешь честно продать. В чем-то сродни безусловного базовому доходу, по сути дела. Зеленые должны вообще быть в полном восторге: действующий механизм для отслеживания и ограничения негативного влияния на биосферу, экономически мотивированная система борьбы с загрязнением, изменением климата и т.д. (Ну а коррупционеры будут брать взятки экокредитами, конечно).

Короче — а какие есть разумные аргументы против того, чтобы нам всем оказаться в таком обществе лет через 15-20?”

Я вкратце набросал некоторые “разумные аргументы”. Раз уж человек просит. Суть которых проста – Волков, вместе со своими “кураторами”, предлагает нам, бывшим СОВЕТСКИМ, под видом “нового”, давно всех – в нашей стране – задравший и опостылевший ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ. И самое дикое, что ЭТО теперь, стало быть, называется “либерализм”. Фантастика какая-то…

Мои возражения: “Претензия одна – это гребаный коммунизм. Любое ограничение потребления – это коммунизм, то есть – дорога в ад. И советским, видевшим совок, это понять проще простого – надо только распознать дешевую манипуляцию, примененную автором: он ловко попытался замылить суть дела, назвав реальный ТАЛОН неведомым “экокредитом”. Можно же было все то же самое описать много проще, сказав, что вводятся “талоны на футболки”, как, скажем, в позднем совке были “талоны на водку”, “талоны на сахар” и “талоны на сигареты”. Захотел покурить или попить чай с сахаром – иди ищи талоны (скажем, сахар давали, если память не изменяет, 2 кг в месяц, то есть – 24 талона на год). И далее – все по тексту. И “черный рынок” этих талонов тоже, естественно, в совке был. Талоны можно было покупать за деньги.

Единственно, что тогда наличие талонов объясняли чуть менее лицемерно: не “экологией”, а типа “заботой о здоровье граждан”. Водка, табак и сахар – оно ж очень вредно! Но граждане всегда смотрели в корень и понимали, что на самом деле причина всего лишь в том, что сахара, табака и водки НЕ ХВАТАЕТ.

Но вообще я все ж не думал, что наша “оппозиция” так вот и начнет прямо из своего уютного подполья топить за нормирование и повсеместный ввод талонов на сахар, футболки, электричество и вообще примерно на всё, то есть, по сути – за военный коммунизм. “И коммунизм опять так близок, как в 18 году”. Фантастика какая-то. Заколдованный круг!