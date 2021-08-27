 

Мнение: Черный день в Кабуле

27.08.2021, 3:20, Разное
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По данным к исходу 26 августа  в результате 5 взрывов в Кабуле погибло более 90 человек. Из них у США 12 200х и 15 300х. Это крупнейшие разовые потери США с 2011 года. Ответственность за атаки однозначно взял на себя афганский вилаят ИГИЛ.
Республиканцы требуют отставки Байдена. Талибан строго осудил подобные террористические акты.
Происходящее является полнейшей катастрофой администрации Байдена.

Источник: Colonel Cassad



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