Мнение: Черный день в Кабуле
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По данным к исходу 26 августа в результате 5 взрывов в Кабуле погибло более 90 человек. Из них у США 12 200х и 15 300х. Это крупнейшие разовые потери США с 2011 года. Ответственность за атаки однозначно взял на себя афганский вилаят ИГИЛ.
Республиканцы требуют отставки Байдена. Талибан строго осудил подобные террористические акты.
Происходящее является полнейшей катастрофой администрации Байдена.
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Источник: Colonel Cassad
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