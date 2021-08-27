Мнение: Дежа вю

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрывы в районе Кабульского аэропорта. Их на данный момент было уже шесть. Пятьдесят погибших, из них десять — военнослужащие США.

И здесь возникает ряд вопросов.

Первый. ИГИЛ в Афганистане — маргинальная сила. Идея всемирного Халифата была на волне, когда Халифат не просто был, а был на коне. Это 14-15 годы. Далее начался тяжелый, тягучий и всё более ускоряющийся процесс его схлопывания. Здесь можно много говорить о причинах военного поражения ИГИЛ, но ключевая как раз и заключалась в идеологической начинке — подчеркнутая антинациональная риторика. ИГИЛ не ставил границы своего распространения, а значит — был вполне серьезным фактором риска для глобальных игроков. Поэтому за него взялись всерьез и просто завалили ресурсом.

При этом метастазы, выброшенные по всему исламскому миру, практически не принесли Исламскому государству никакого видимого результата — идеи наднационального Халифата не зашли практически никому. В Афганистане, где Талибан проводит политику строительства национального государства и является эндемичным национально-освободительным движением, идеи пришлых чужаков-арабов были восприняты откровенно прохладно. Какой-то успех ИГИЛ имел лишь в зонах проживания совсем уж третьеразрядных племен, которые увидели в нем шанс на продвижение в иерархической лестнице местных племенных раскладов. Но слишком малочисленные, слабые и не имеющие поддержки «союзники» так и остались маргиналами, теперь еще и отягощенными связью с экзотической и совершенно не местной группировкой. Ролики и красивые фотографии афганский ИГИЛ делал на загляденье. Но это и всё.

В общем, Исламское государство в Афганистане — это больше пиар, чем что-то серьезное. Да, они периодически что-то взрывают и кого-то убивают, но в целом с перспективами у них практически никак.

Соответственно, возможности группировки в Афганистане крайне ограничены. Она слаба, она не имеет союзников, у нее весьма плохо с подпольем и тем более связями с местными элитами. Их рассматривают как докучливое зудящее насекомое, на которое просто пока нет времени.

Сказанное означает, что афганский ИГИЛ вполне способен на одиночный теракт, но хорошо организованная и спланированная боевая операция, да еще и в зоне, где они вообще никак не представлены — это где-то уже на грани возможного. Или даже за ней.

Очень сильно всё это начинает напоминать теракт 911, который якобы совершила группировка Бен Ладена. Якобы — потому что совершенно не бьется уровень Бен Ладена, в активе которого на тот момент было лишь два крайне примитивных теракта (подогнать грузовик со взрывчаткой к казармам и взорвать его — это, конечно, громко и звучно, но не впечатляет с точки зрения планирования и исполнения). Так вот, эта бледная группировка вдруг захватывает сразу несколько самолетов (по официальной версии — четыре), причем синхронно. Два из них куда-то деваются, но два аккуратно вписываются в микроскопические 100-метровые башни (при скоростях Боингов 100 метров — это как комар чихнул). При этом пилоты имеют крайне странную и очень короткую подготовку на самолетах совершенно другого типа. Но мастерски и безупречно выполняют маневр по тарану башен. Причем никто не промахивается и всё с первого раза.

Там и других нестыковок пруд пруди, но аналогии с сегодняшними взрывами весьма и весьма просматриваются. Не соответствует уровень исполнителей и уровень исполненного. Посадите обычного водителя за руль болида даже не Формулы-1, а американского Наскар (там тоже машины заряжены от всей души) и дайте ему сделать хотя бы круг на близких к реальным соревнованиям скоростям. Скорее всего, такой водитель улетит либо на первом, либо на втором повороте. Не его уровень. Не те рефлексы, не та подготовка. Даже психология не та.

С непростыми терактами (а сегодня они явно выбиваются за «обычные») – и количеством, и местом (тут и Талибан — ребята непростые, и американцы, и вообще не их район). Четкая последовательность, хладнокровные действия в ситуации полной боевой готовности и самих американцев, и талибов. В общем — на маргиналов это похоже не очень. А вот на спецоперацию хорошего уровня — да. Сложную, качественную, спланированную с хорошей штабной культурой как по замыслу, так и по исполнению. Вопрос — чью. И афганский ИГИЛ мало похож на того, кто ее может потянуть. Во всяком случае самостоятельно.

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