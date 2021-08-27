 

Увеличилось число погибших в результате теракта в Кабуле американцев

27.08.2021, 3:02, Новости дня
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Число погибших в результате теракта в Кабуле американских военнослужащих возросло до 13 человек, сообщил представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Уильям Урбан.

«Могу подтвердить, что <…> тринадцатый военнослужащий США умер от ранений, которые он получил в результате атаки у ворот Эбби [в воздушную гавань столицы Афганистана]», – приводит слова представителя американского военного командования ТАСС.

«Согласно последним данным, общее число раненых [американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле] теперь составляет 18 человек, все они сейчас находятся в процессе эвакуации по воздуху из Афганистана на специально оборудованных самолетах С-17 <…>», – добавил Урбан.

Ранее сообщалось, что результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула не было.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ.

В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.

Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.

После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в РФ движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.



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